У кишечника невроз. Как правильно лечить раздражение?

Постоянно прихватывает живот? Поносы сменяются запорами да ещё и появились боли? Возможно, всему виной не гастрит или язва, а стресс.

Наш эксперт – врач-гастроэнтеролог, член Российской гастроэнтерологической ассоциации, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Не поражение, а раздражение!

Не только неправильное питание и гиподинамия опасны для кишечника. В 80% случаев функциональные расстройства этого органа возникают из-за стрессов. Недаром такое нарушение, как синдром раздражённого кишечника (СРК), ещё называют неврозом кишечника. Никаких опасных органических поражений в этом случае не возникает, но больным от этого не легче.

Развивающиеся при СРК расстройства желудочно-кишечного тракта можно объяснить нарушением взаимодействия между пищеварительной и нервной системами. Работой кишечника управляет головной мозг, он посылает сигналы к опорожнению, а кишечник чётко выполняет приказ. Но при стрессе от мозга поступают неправильные сигналы, на что окончательно запутавшийся кишечник отвечает болью и прочими неприятными симптомами. Поэтому неудивительно, что от проблем с животом чаще страдают люди эмоциональные, обладающие повышенной тревожностью и низкой стрессоустойчивостью и, кстати, высоким интеллектом. Кстати, женщинам диагноз «СРК» ставят в 4 раза чаще, чем мужчинам, ведь они, как правило, острее воспринимают всё происходящее. А всего от этой беды страдают от 15 до 48% населения.

Вечерний концерт

Есть ряд признаков, типичных для СРК. Это боль, урчание и спазмы в животе, проблемы со стулом (поносы или и запоры, а чаще их чередование), повышенное газообразование (метеоризм). Порой возникают и нетипичные жалобы – например, на головную боль и учащённое мочеиспускание.

Чаще всего концерт разыгрывается в животе по вечерам, а особенно после употребления газообразующей пищи (свежих овощей и фруктов, чёрного хлеба). После опорожнения кишечника симптомы обычно стихают. Часто к обострению приводят эмоциональные встряски, тревоги и переживания. И наконец, важный момент – к утру боль и дискомфорт обычно пропадают.

Если же живот ноет с утра ничуть не меньше, чем вечером, то это нетипично и, скорее всего, говорит не о СКР, а о каком-то более серьёзном диагнозе. Кстати, ни в коем случае нельзя терпеть сильную боль в животе, с которой не удаётся справиться спазмолитиками. Ведь за таким признаком может скрываться угрожающая жизни хирургическая патология, требующая срочной операции (например, острый аппендицит, холецистит или панкреатит). В такой ситуации надо вызывать скорую помощь.

Поэтому диагноз «СРК» можно поставить только после обследования, которое покажет, что нет чего-то более опасного. Если изменений слизистой нет, а дискомфорт в кишечнике сохраняется дольше трёх месяцев, причём живот прихватывает не реже трёх раз в неделю, то врач имеет право говорить о наличии этого самого синдрома.

Хватит ныть!

К сожалению, специфического лечения СРК не существует. И принимать пробиотики (при отсутствии установленного дисбактериоза), а тем более антибиотики (если нет инфекции), не следует. Избавиться от этого хронического недомогания затруднительно. Бороться можно только с симптомами. Тем не менее лечиться надо. Ведь неустойчивый стул не только заметно снижает качество жизни, но и приводит к перегрузке толстого кишечника, увеличивая риск появления геморроя, анальных трещин, свищей и других проктологических заболеваний.

Снять боль помогают селективные спазмолитики, антихолинергические препараты, блокаторы кальциевых каналов. При диарее прописывают лекарства от поноса (лоперамид) и кишечные сорбенты. При склонности к запорам – безвредные слабительные (например, препараты на основе лактулозы). Тем не менее только таблетками проблему не решить, нужно изменить образ жизни, а порой и образ мыслей. Поэтому лечением СРК занимаются не только гастроэнтерологи, но и психологи.

Важно!

Когда надо немедленно обратиться к врачу

Заболевание началось в пожилом возрасте или симптомы прогрессируют.

Боли появляются ночью.

Больной худеет или теряет аппетит.

Кровь из заднего прохода.

Кровь или жир в кале.

Повышенная температура тела.

Всё это характерно не для СРК, а для более опасных заболеваний.