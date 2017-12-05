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У каждого третьего молдаванина есть машина: в каких городах страны их больше всего (ФОТО)

У каждого третьего молдаванина есть машина: в каких городах страны их больше всего (ФОТО)

Практически миллион автомобилей на 3 миллиона жителей страны — таковы данные Государственного регистра транспорта. Согласно представленной источником информации, по состоянию на 1 ноября текущего года в Молдове были зарегистрированы 938 тысяч 58 единиц транспорта. 

Больше всего легковых автомобилей — 583 тысячи 542, за ними грузовики — 181 тысяча 4 единицы. Также в республике зарегистрированы 41 тысяча 227 тракторов, 39 тысяч 380 мотоциклов и 20 тысяч 935 автобусов.

Больше всего единиц транспорта числится за Кишиневом — 284 тысячи 51. На втором месте Бельцы, на третьем — Новые Анены. Меньше всего — в Басарабяске, Сороке и Дубоссарах, пишет ziarulnational.md.

 

 

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