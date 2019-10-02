У кагульчанки при обыске нашли целый склад поддельных документов (ФОТО)

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Румынское удостоверение личности с явными признаками подделки, а также оригиналы и копии других документов, выписанные на имена разных лиц, были изъяты пограничниками во время обысков в Кагуле.

В конце прошлой недели правоохранители провели обыски в доме, офисе и автомобиле 30-летней жительницы Кагула. Женщину подозревали в изготовлении, хранении, продаже и использовании поддельных официальных документов.

В результате проведённых обысков было найдено несколько документов, как оригиналов, так и копий (удостоверения личности, водительские права, доверенности и т. д.). Среди документов пограничники нашли удостоверение личности, выданное властями соседней страны, с явными признаками подделки.

По данному факту проводится разбирательство. Задержанной грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.