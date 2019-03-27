У кагульчанина на границе изъяли поддельные водительские права

У кагульчанина на границе изъяли поддельные водительские права

Жителя Кагульского района задержали сегодня утром при попытке пересечь государственную границу по поддельным водительским правам. Гражданин предстал в качестве пассажира, однако при последовавшем обыске при нём был обнаружен поддельный документ.

Пограничники досмотрели 33-летнего гражданина Молдовы. Мужчина заметно нервничал и путался в показаниях. В результате в его кошельке было обнаружено водительское удостоверение с признаками фальсификации.

Задержанный заявил, что после нескольких неудачных попыток сдать на права он “купил” документ за 1 300 евро. По его словам, с этим удостоверением он собирался устроиться на работу в Чехии.

Поддельный документ был изъят и отправлен на экспертизу. Сотрудники Пограничной полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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