У гражданина Молдовы на границе обнаружили пистолет и патроны (ФОТО)

У гражданина Молдовы на границе обнаружили пистолет и патроны (ФОТО)

Сотрудники КПП Албица обнаружили в автомобиле мужчины с гражданством Молдовы и Румынии огнестрельное оружие и патроны, которыми он владел нелегально.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии, на КПП Албица прибыл 32-летний мужчина с двойным гражданством Румынии и Молдовы. Он находился за рулём автомобиля марки BMW, зарегистрированном в Италии. На основании анализа рисков была проведена тщательная проверка транспортного средства, в результате которой правоохранители обнаружили спрятанный металлический кейс с пневматическим пистолетом марки Pietro-Beretta калибра 4,5 мм, а также 23 патрона.

Мужчина заявил, что пистолет и патроны принадлежат ему, но он не знал, что обязан сообщить о их наличии при въезде в Румынию. По данному факту проводится проверка.

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