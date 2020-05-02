У главы МВД диагностировали коронавирус

У главы МВД диагностировали коронавирус

Об этом сам Павел Войку сообщил на своей странице в соцсети. Вчера у него подтвердилась лёгкая форма COVID-19.

Войку не нуждался в госпитализации. Он находится на самоизоляции дома и чувствует себя удовлетворительно.

Министр отметил, что это никак не повлияет на деятельность ведомства, которым он руководит, так как все процессы находятся под контролем, а по каждому сектору есть ответственные. Войку также призвал граждан беречь своё здоровье и соблюдать рекомендации властей.

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