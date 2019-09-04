У фракции ПСРМ в парламенте будет два новых депутата

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Депутаты Владимир Цуркан и Виктор Гайчук сдали свои мандаты. На сегодняшнем заседании парламент принял заявления об их отставке.

Владимир Цуркан подал заявление об отставке с должности депутата после того, как он стал судьей Конституционного суда, а Виктор Гайчук – в связи с тем, что он был назначен советником президента в области обороны и национальной безопасности, а также секретарем Высшего совета безопасности. Оба депутаты были избраны по спискам ПСРМ.

Голосами большинства народных избранников парламент объявил вакантными два мандата депутатов. Таким образом, у фракции ПСРМ в законодательном органе страны будут два новых представителя.