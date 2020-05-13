У фракции ПСРМ будет новый депутат

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Николае Паскару пополнит ряды парламентской фракции ПСРМ. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель фракции Корнелиу Фуркулицэ в связи с тем, что социалист Олег Тетеря сдал сегодня мандат народного избранника. Он занял другую должность, несовместимую со статусом парламентария.

Освободившееся место займет следующий по списку. Это Николае Паскару. Корнелиу Фуркулицэ выразил надежду на то, что его мандат будет утвержден в ближайшие дни, чтобы уже на следующем заседании парламента он мог бы вступить в новую должность.

Напомним, фракция ПСРМ – самая многочисленная в парламенте. Она насчитывает 37 депутатов.

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