У фракции ДПМ в парламенте “новый старый” председатель

У фракции ДПМ в парламенте “новый старый” председатель

Председатель Демократической партии Павел Филип вновь стал председателем парламентской фракции ДПМ. Об этом заявил в пятницу, 4 октября, Думитру Дьяков, который отметил, что уходит в отставку с поста председателя фракции и возвращается на должность вице-председателя. 

По словам Дьякова, фракция ДПМ вернулась к первоначальному составу руководства, объявленному после выборов 24 февраля. До настоящего времени должность вице-председателя фракции ДПМ занимал Владимир Чеботарь.

Стоит отметить, что Филип отказался от должности председателя фракции ДПМ 19 июля.

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