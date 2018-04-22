У физических лиц осталось 10 дней на подачу декларации о подоходном налоге

Государственная налоговая служба сообщает, что конечный срок подачи декларации продлевается до 2 мая в связи с тем, что 30 апреля – выходной день.
Как сообщает пресс-служба ведомства, декларации о подоходном налоге за 2017 год могут подать физические лица, которые являются гражданами РМ, или иностранными гражданами, а также лицами без гражданства, которые получили статус резидента Республики Молдовы.
Для оптимизации работы в последние дни подачи декларации график работы госучреждения будет изменён следующим образом:
– 27 апреля 2018 года – с 8:00 до 19:00;
– 28 апреля 2018 года – с 8:00 до 15:00;
– 30 апреля 2018 года – с 8:00 до 15:00;
– 2 мая 2018 года – с 8:00 до 19:00.
Стоит отметить, что декларацию о подоходном налоге можно представить в подразделения налоговой службы или в электронном виде. Налогоплательщики могут быть оштрафованы на 1 тысячу леев за каждый не представленный отчёт или представленный с недостоверными данными и на 200 леев за просрочку каждого отчёта.