У физических лиц осталось 10 дней на подачу декларации о подоходном налоге

Государственная налоговая служба сообщает, что конечный срок подачи декларации продлевается до 2 мая в связи с тем, что 30 апреля – выходной день.

Как сообщает пресс-служба ведомства, декларации о подоходном налоге за 2017 год могут подать физические лица, которые являются гражданами РМ, или иностранными гражданами, а также лицами без гражданства, которые получили статус резидента Республики Молдовы.

Для оптимизации работы в последние дни подачи декларации график работы госучреждения будет изменён следующим образом:

– 27 апреля 2018 года – с 8:00 до 19:00;

– 28 апреля 2018 года – с 8:00 до 15:00;

– 30 апреля 2018 года – с 8:00 до 15:00;

– 2 мая 2018 года – с 8:00 до 19:00.

Стоит отметить, что декларацию о подоходном налоге можно представить в подразделения налоговой службы или в электронном виде. Налогоплательщики могут быть оштрафованы на 1 тысячу леев за каждый не представленный отчёт или представленный с недостоверными данными и на 200 леев за просрочку каждого отчёта.