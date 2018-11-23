«У депрессии нет лица»? Как отличить опасный недуг от сезонной хандры

«У депрессии нет лица»? Как отличить опасный недуг от сезонной хандры

По статистике ВОЗ, от клинической депрессии во всем мире страдают 300 млн человек разного возраста.

Депрессия, хандра и апатия — для многих сегодня это слова-синонимы. При этом нередко под ними понимают банальный упадок сил. Врачи же утверждают, что путать эти понятия недопустимо, т. к. реальная депрессия — заболевание опасное, порой приводящее к летальным исходам. Апатия же обычно лечится подручными способами. В чем разница между реальной депрессией и хандрой, АиФ.ru рассказала практический психолог Центра Здоровья и Развития им. Св. Луки​ Зинаида Рошаль.

Анна Шатохина, АиФ.ru: — Зинаида Львовна, в чем разница между реальной депрессией и банальной усталостью и апатией?

Зинаида Рошаль: — Хороший вопрос! Действительно, выражение «у меня депресняк» стало притчей во языцех. Так мы порой называем и банальную хандру из-за накопившихся нерешенных проблем, и потерю сил после перенесенной вирусной инфекции, а также переутомление и накопившийся повседневный стресс. Конечно же, жизнь — это не сплошной беспросветный праздник. В ней, естественно, есть место и радости, и грусти. Разочарование и печаль — также неотъемлемая часть нашей жизни в иные моменты, и они являются абсолютно нормальной реакцией на стрессовые ситуации, изменения, потери и неудачи. В данном случае состояние дистресса и эмоционального дискомфорта, которое мы переживаем, можно трактовать как «расстройство приспособительных реакций». И по большей части мы справляемся с этим, преодолевая сложные периоды, получая полезный опыт и открывая новые радостные страницы.

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Депрессия является болезнью, серьезным расстройством эмоционально-волевой сферы, при котором нарушается вся жизнедеятельность человека и его способность к адаптации в нашем быстро меняющемся мире. Современная медицина квалифицирует депрессию как психическое аффективное расстройство (т. е. расстройство настроения). Характеризуется она так называемой «депрессивной тройкой»: отрицательным эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы и когнитивных представлений и общей пассивностью поведения. Вторгаясь практически во все сферы жизни человека, депрессия вызывает постоянное состояние подавленности и безразличия, тоски и печали, усталости и апатии, пустоты и бессмысленности существования. Резко снижается активность и работоспособность вплоть до полного отказа от нее. Теряется интерес ко всему и вся, в том числе пропадает и либидо. Нарушается сон и аппетит. А также могут возникать различные болезненные симптомы в теле, такие, как ощущение сдавленности, тяжести и боли в области головы или груди и другие соматические симптомы.

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— В чем принципиальное отличие настоящих депрессивных состояний от всех тех, которые сегодня принято ими именовать?

— Важно понимать, что не любое плохое настроение и апатия являются проявлениями болезни. Депрессией может считаться то состояние, которое длится более двух недель и напрямую влияет на трудоспособность человека. Согласно диагностическим критериям МКБ-10, депрессивные симптомы разделяются на типичные (основные) и дополнительные. Недуг диагностируется в том случае, если присутствуют два основных симптома и не менее трёх дополнительных. Однако диагноз может быть поставлен и для более коротких периодов, если симптомы необычно тяжёлые и наступают быстро.

К типичным (основным) симптомам депрессии относятся:

  • подавленное настроение, не зависящее от обстоятельств, в течение длительного времени (от двух недель и более);
  • ангедония: потеря интереса или удовольствия от ранее приятной деятельности;
  • выраженная утомляемость, «упадок сил», характеризующиеся стабильностью (например, в течение месяца).

Дополнительные симптомы:

  • пессимизм;
  • чувство вины, бесполезности, тревоги и (или) страха;
  • заниженная самооценка;
  • неспособность концентрироваться и принимать решения;
  • мысли о смерти и (или) самоубийстве;
  • нестабильный аппетит, отмеченное снижение или прибавление в весе;
  • нарушенный сон, присутствие бессонницы или пересыпания.

Наличие тех или иных симптомов и выраженность их проявлений в совокупности дают картину, по которой можно определить степень сложности (легкая, средняя, тяжелая) данного «депрессивного эпизода» или его отсутствие.

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— Что подразумевают под реальной депрессией, а что — под сезонными расстройствами?

— Человеческий организм — очень сложная система. Диагноз ставится исходя из совокупности всех симптомов, особенностей личности и психики человека, его жизненной истории и конкретной ситуации.

В основном депрессии можно подразделить на два основных вида:

— Психогенная (реактивная) — это реакция психики человека на сильные отрицательные внешние факторы или события. Это и сложные жизненные ситуации, и хронический стресс, тяжелая болезнь или уход из жизни близкого человека, внезапное нарушение привычного уклада жизни, резкое ухудшение материального благополучия и многое другое.

— Эндогенная — здесь ведущая роль генетической предрасположенности, которая заключается в наследовании генов, отвечающих за повышенную эмоциональную восприимчивость человека к любым, даже незначительным стрессовым факторам, а также за биохимический баланс. Очень важно отметить тот факт, что наиболее серьезное проявление реальной депрессии зачастую вовсе не связано с какими-то определенными значимыми событиями. Оно как раз напрямую обусловлено биохимическими сдвигами в организме: нарушением обмена нейротрансмиттеров, таких, как серотонин, дофамин и норадреналин.

Взять, например, так называемую «сезонную депрессию» или «сезонное аффективное расстройство». У большинства из нас с наступлением осенне-зимнего периода происходят негативные изменения в настроении и даже в физическом состоянии, резко повышается аппетит и начинает одолевать сонливость. Эти изменения обусловлены физиологическими особенностями человека, его биохимической реакцией на увеличение темного времени суток и недостаток солнечного света. По некоторым данным, снижая свою активность, температуру тела и набирая жировые отложения, наш организм готовится к зимней спячке.

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Летом минимальная температура тела у человека наблюдается в 3 часа ночи, а к 6-7 часам утра она поднимается, поэтому летом, рано вставая, мы чувствуем себя бодрыми и энергичными. А в темный осенне-зимний период минимальная температура тела бывает в районе 6 утра: в то время, когда уже пора просыпаться. Организм же не готов бодрствовать, работая еще в заторможенном режиме. Отсюда причины тяжелого пробуждения и чувства недосыпания, которые также являются симптомами «сезонной депрессии».

Основной причиной «сезонной депрессии» как раз является изменение биохимического баланса в организме, в частности, мелатонина и серотонина, выработка которых напрямую связана с освещенностью и воздействием солнечных лучей. Серотонин — гормон удовольствия. Он вырабатывается под воздействием солнечных лучей в дневной период. Соответственно, если световой день короче, то и возможность выработки серотонина меньше. А другой гормон, мелатонин, который является природным регулятором суточных и сезонных ритмов и называется еще «гормоном сна», вырабатывается в темное время суток и, по понятным причинам, в осенне-зимний период его избыток в организме приводит к возникновению подавленного настроения, апатии и излишней сонливости. Кроме того, являясь антагонистом серотонина и увеличиваясь в концентрации, мелатонин подавляет выработку гормона удовольствия.

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В той или иной степени заложниками сезонных биоритмов становится все живое на нашей планете. Однако с большей вероятностью получить долговременные негативные последствия могут те, кто:

  • — чувствителен к переменам погоды;
  • — имеет врожденные нарушения в выработке тех или иных нейротрансмиттеров;
  • — недавно пережил или переживает стресс (когда депрессивный эпизод или расстройство настроения могут быть спровоцированы либо усилены в какой-то степени сезонными изменениями);
  • — пережил душевную травму когда-то именно в это время года

— Как долго лечится настоящая депрессия? И сколько времени уходит на то, чтобы справиться с обычной хандрой? Под чьим контролем должна проходить терапия в обоих случаях?

— Обычная хандра пройдет быстро, если начать действовать. В первую очередь необходимо наладить свое эмоциональное состояние, выявив причины негативного настроения: часто они на поверхности. Но, если не получается самостоятельно разобраться в проблемах, необходимо обратиться к квалифицированному психологу. Здесь может быть достаточно и одной консультации, а может потребоваться серия визитов.

Наряду с этим необходимо наладить правильное питание, включив в рацион продукты, стимулирующие выработку и регуляцию серотонина, мелатонина и дофамина:

  • темный шоколад;
  • бананы;
  • крупы (черный рис, гречка, овсянка);
  • орехи (кешью, миндаль, кедровые, фундук);
  • овощи и зелень (болгарский перец, морковь, петрушка, укроп, листья салата);
  • сухофрукты (инжир, финики, чернослив, курага);

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Также помогут прогулки в светлое время суток и активный отдых на свежем воздухе, общение с приятными людьми, с животными и природой, приятная музыка, медитация. А также многое другое, что способно вызвать именно у вас приятные эмоции.

И если постараться, то через неделю-другую от неприятного состояния не останется и следа. Если же все принятые меры не помогают и ваше состояние не меняется к лучшему (более того, неуклонно ухудшается), необходимо обратиться за помощью к специалисту, который занимается лечением депрессии.

Депрессия не пройдет сама. Даже легкая ее форма способна испортить отношения с близкими и коллегами, сужая круг общения и обесценивая все, что приносит радость, отнять цели и смысл самой жизни.

В тяжелых случаях, особенно если речь идет об эндогенной депрессии, поставить диагноз и назначить медикаментозное лечение может и имеет право только квалифицированный доктор: психиатр или невролог. С учетом специфики нарушения, а также исходя из индивидуальных особенностей физиологии и личности человека, ему подбирается медикаментозная терапия, которая достаточно быстро помогает наладить биохимический баланс в организме. Улучшения наступают уже в течение первых недель: повышается настроение, нормализуется сон, появляются бодрость и энергичность.

Неотъемлемой частью излечения от недуга депрессии является, конечно же, специализированная помощь психолога, психотерапевта. Самостоятельно справиться с реальной депрессией практически невозможно.

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