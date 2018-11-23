«У депрессии нет лица»? Как отличить опасный недуг от сезонной хандры

По статистике ВОЗ, от клинической депрессии во всем мире страдают 300 млн человек разного возраста.

Депрессия, хандра и апатия — для многих сегодня это слова-синонимы. При этом нередко под ними понимают банальный упадок сил. Врачи же утверждают, что путать эти понятия недопустимо, т. к. реальная депрессия — заболевание опасное, порой приводящее к летальным исходам. Апатия же обычно лечится подручными способами. В чем разница между реальной депрессией и хандрой, АиФ.ru рассказала практический психолог Центра Здоровья и Развития им. Св. Луки​ Зинаида Рошаль.

Анна Шатохина, АиФ.ru: — Зинаида Львовна, в чем разница между реальной депрессией и банальной усталостью и апатией?

Зинаида Рошаль: — Хороший вопрос! Действительно, выражение «у меня депресняк» стало притчей во языцех. Так мы порой называем и банальную хандру из-за накопившихся нерешенных проблем, и потерю сил после перенесенной вирусной инфекции, а также переутомление и накопившийся повседневный стресс. Конечно же, жизнь — это не сплошной беспросветный праздник. В ней, естественно, есть место и радости, и грусти. Разочарование и печаль — также неотъемлемая часть нашей жизни в иные моменты, и они являются абсолютно нормальной реакцией на стрессовые ситуации, изменения, потери и неудачи. В данном случае состояние дистресса и эмоционального дискомфорта, которое мы переживаем, можно трактовать как «расстройство приспособительных реакций». И по большей части мы справляемся с этим, преодолевая сложные периоды, получая полезный опыт и открывая новые радостные страницы.

Депрессия является болезнью, серьезным расстройством эмоционально-волевой сферы, при котором нарушается вся жизнедеятельность человека и его способность к адаптации в нашем быстро меняющемся мире. Современная медицина квалифицирует депрессию как психическое аффективное расстройство (т. е. расстройство настроения). Характеризуется она так называемой «депрессивной тройкой»: отрицательным эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы и когнитивных представлений и общей пассивностью поведения. Вторгаясь практически во все сферы жизни человека, депрессия вызывает постоянное состояние подавленности и безразличия, тоски и печали, усталости и апатии, пустоты и бессмысленности существования. Резко снижается активность и работоспособность вплоть до полного отказа от нее. Теряется интерес ко всему и вся, в том числе пропадает и либидо. Нарушается сон и аппетит. А также могут возникать различные болезненные симптомы в теле, такие, как ощущение сдавленности, тяжести и боли в области головы или груди и другие соматические симптомы.

— В чем принципиальное отличие настоящих депрессивных состояний от всех тех, которые сегодня принято ими именовать?

— Важно понимать, что не любое плохое настроение и апатия являются проявлениями болезни. Депрессией может считаться то состояние, которое длится более двух недель и напрямую влияет на трудоспособность человека. Согласно диагностическим критериям МКБ-10, депрессивные симптомы разделяются на типичные (основные) и дополнительные. Недуг диагностируется в том случае, если присутствуют два основных симптома и не менее трёх дополнительных. Однако диагноз может быть поставлен и для более коротких периодов, если симптомы необычно тяжёлые и наступают быстро.

К типичным (основным) симптомам депрессии относятся:

подавленное настроение, не зависящее от обстоятельств, в течение длительного времени (от двух недель и более);

ангедония: потеря интереса или удовольствия от ранее приятной деятельности;

выраженная утомляемость, «упадок сил», характеризующиеся стабильностью (например, в течение месяца).

Дополнительные симптомы:

пессимизм;

чувство вины, бесполезности, тревоги и (или) страха;

заниженная самооценка;

неспособность концентрироваться и принимать решения;

мысли о смерти и (или) самоубийстве;

нестабильный аппетит, отмеченное снижение или прибавление в весе;

нарушенный сон, присутствие бессонницы или пересыпания.

Наличие тех или иных симптомов и выраженность их проявлений в совокупности дают картину, по которой можно определить степень сложности (легкая, средняя, тяжелая) данного «депрессивного эпизода» или его отсутствие.

— Что подразумевают под реальной депрессией, а что — под сезонными расстройствами?

— Человеческий организм — очень сложная система. Диагноз ставится исходя из совокупности всех симптомов, особенностей личности и психики человека, его жизненной истории и конкретной ситуации.

В основном депрессии можно подразделить на два основных вида:

— Психогенная (реактивная) — это реакция психики человека на сильные отрицательные внешние факторы или события. Это и сложные жизненные ситуации, и хронический стресс, тяжелая болезнь или уход из жизни близкого человека, внезапное нарушение привычного уклада жизни, резкое ухудшение материального благополучия и многое другое.

— Эндогенная — здесь ведущая роль генетической предрасположенности, которая заключается в наследовании генов, отвечающих за повышенную эмоциональную восприимчивость человека к любым, даже незначительным стрессовым факторам, а также за биохимический баланс. Очень важно отметить тот факт, что наиболее серьезное проявление реальной депрессии зачастую вовсе не связано с какими-то определенными значимыми событиями. Оно как раз напрямую обусловлено биохимическими сдвигами в организме: нарушением обмена нейротрансмиттеров, таких, как серотонин, дофамин и норадреналин.

Взять, например, так называемую «сезонную депрессию» или «сезонное аффективное расстройство». У большинства из нас с наступлением осенне-зимнего периода происходят негативные изменения в настроении и даже в физическом состоянии, резко повышается аппетит и начинает одолевать сонливость. Эти изменения обусловлены физиологическими особенностями человека, его биохимической реакцией на увеличение темного времени суток и недостаток солнечного света. По некоторым данным, снижая свою активность, температуру тела и набирая жировые отложения, наш организм готовится к зимней спячке.

Летом минимальная температура тела у человека наблюдается в 3 часа ночи, а к 6-7 часам утра она поднимается, поэтому летом, рано вставая, мы чувствуем себя бодрыми и энергичными. А в темный осенне-зимний период минимальная температура тела бывает в районе 6 утра: в то время, когда уже пора просыпаться. Организм же не готов бодрствовать, работая еще в заторможенном режиме. Отсюда причины тяжелого пробуждения и чувства недосыпания, которые также являются симптомами «сезонной депрессии».

Основной причиной «сезонной депрессии» как раз является изменение биохимического баланса в организме, в частности, мелатонина и серотонина, выработка которых напрямую связана с освещенностью и воздействием солнечных лучей. Серотонин — гормон удовольствия. Он вырабатывается под воздействием солнечных лучей в дневной период. Соответственно, если световой день короче, то и возможность выработки серотонина меньше. А другой гормон, мелатонин, который является природным регулятором суточных и сезонных ритмов и называется еще «гормоном сна», вырабатывается в темное время суток и, по понятным причинам, в осенне-зимний период его избыток в организме приводит к возникновению подавленного настроения, апатии и излишней сонливости. Кроме того, являясь антагонистом серотонина и увеличиваясь в концентрации, мелатонин подавляет выработку гормона удовольствия.

В той или иной степени заложниками сезонных биоритмов становится все живое на нашей планете. Однако с большей вероятностью получить долговременные негативные последствия могут те, кто:

— чувствителен к переменам погоды;

— имеет врожденные нарушения в выработке тех или иных нейротрансмиттеров;

— недавно пережил или переживает стресс (когда депрессивный эпизод или расстройство настроения могут быть спровоцированы либо усилены в какой-то степени сезонными изменениями);

— пережил душевную травму когда-то именно в это время года

— Как долго лечится настоящая депрессия? И сколько времени уходит на то, чтобы справиться с обычной хандрой? Под чьим контролем должна проходить терапия в обоих случаях?

— Обычная хандра пройдет быстро, если начать действовать. В первую очередь необходимо наладить свое эмоциональное состояние, выявив причины негативного настроения: часто они на поверхности. Но, если не получается самостоятельно разобраться в проблемах, необходимо обратиться к квалифицированному психологу. Здесь может быть достаточно и одной консультации, а может потребоваться серия визитов.

Наряду с этим необходимо наладить правильное питание, включив в рацион продукты, стимулирующие выработку и регуляцию серотонина, мелатонина и дофамина:

темный шоколад;

бананы;

крупы (черный рис, гречка, овсянка);

орехи (кешью, миндаль, кедровые, фундук);

овощи и зелень (болгарский перец, морковь, петрушка, укроп, листья салата);

сухофрукты (инжир, финики, чернослив, курага);

Также помогут прогулки в светлое время суток и активный отдых на свежем воздухе, общение с приятными людьми, с животными и природой, приятная музыка, медитация. А также многое другое, что способно вызвать именно у вас приятные эмоции.

И если постараться, то через неделю-другую от неприятного состояния не останется и следа. Если же все принятые меры не помогают и ваше состояние не меняется к лучшему (более того, неуклонно ухудшается), необходимо обратиться за помощью к специалисту, который занимается лечением депрессии.

Депрессия не пройдет сама. Даже легкая ее форма способна испортить отношения с близкими и коллегами, сужая круг общения и обесценивая все, что приносит радость, отнять цели и смысл самой жизни.

В тяжелых случаях, особенно если речь идет об эндогенной депрессии, поставить диагноз и назначить медикаментозное лечение может и имеет право только квалифицированный доктор: психиатр или невролог. С учетом специфики нарушения, а также исходя из индивидуальных особенностей физиологии и личности человека, ему подбирается медикаментозная терапия, которая достаточно быстро помогает наладить биохимический баланс в организме. Улучшения наступают уже в течение первых недель: повышается настроение, нормализуется сон, появляются бодрость и энергичность.

Неотъемлемой частью излечения от недуга депрессии является, конечно же, специализированная помощь психолога, психотерапевта. Самостоятельно справиться с реальной депрессией практически невозможно.