У четырёх детей в Кишинёве подозрение на корь: ни один не был вакцинирован

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Четыре случая подозрения на корь было зарегистрировано у детей в Кишинёве. Младшему едва исполнилось 5 месяцев, а старшему – 7 лет.

По данным Национального агентства общественного здоровья, ни один из детей, у которых подозревают корь, не получил вакцину. Специалисты проводят лабораторные анализы для подтверждения или опровержения диагноза.

Стоит отметить, что в период с 1 января по 9 марта в муниципии Кишинёв было зарегистрировано три подтверждённых случая кори. Два из них были импортированы.

В 2019 году было подтверждено 90 случаев кори, а в 2018 – 340 случаев.