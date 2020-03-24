У четырех работников РКБ подозревают коронавирус

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Врач, два медицинских ассистента и медсестра Республиканской клинической больницы подозреваются в заражении коронавирусом. Директор учреждения, не проинформировав руководство Министерства здравоохранения и Национального агентства общественного здоровья, распорядился сделать тесты своим сотрудникам в частной лаборатории.

Об этом говорится в сообщении для прессы министерства. Источник отмечает, что тесты были сделаны не в лаборатории НАОЗ, а данные случаи не входят в число подтвержденных вчера 15.

Состояние медицинских работников оценивается как удовлетворительное. Другие детали пока не сообщаются.

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