У четырех работников РКБ подозревают коронавирус

У четырех работников РКБ подозревают коронавирус

Врач, два медицинских ассистента и медсестра Республиканской клинической больницы подозреваются в заражении коронавирусом. Директор учреждения, не проинформировав руководство Министерства здравоохранения и Национального агентства общественного здоровья, распорядился сделать тесты своим сотрудникам в частной лаборатории. 

Об этом говорится в сообщении для прессы министерства. Источник отмечает, что тесты были сделаны не в лаборатории НАОЗ, а данные случаи не входят в число подтвержденных вчера 15.

Состояние медицинских работников оценивается как удовлетворительное. Другие детали пока не сообщаются.

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