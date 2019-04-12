У Центрального рынка – новый врио директора

У Центрального рынка – новый врио директора

Со вчерашнего дня у Центрального рынка Кишинева – новый временно исполняющий обязанности директора. Распоряжением врио генпримара муниципия на эту должность была назначена Лучия Буштюк. 

Ранее она занимала пост директора Школьного комбината МП “Центральный рынок”. Буштюк будет исполнять обязанности директора рынка до тех пор, пока Муниципальный совет не назначит нового администратора, выбранного по результатам конкурса.

Напомним, должность директора Центрального рынка оказалась вакантной после того, как бывший глава Октавиан Бивол был отправлен в отставку 1 апреля за якобы незаконные сборы денег с реализаторов.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md