У бюджетников в конце августа будут мини-каникулы

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В конце текущего месяца бюджетников ждут мини-каникулы, но они будут немного короче, чем в прошлом году.

Согласно календарю выходных и праздничных дней, утверждённым правительством в декабре 2018 года, 26 августа (понедельник) объявлен нерабочим днём. А 27 августа в стране традиционно празднуют День Независимости, поэтому в этот день работники бюджетной сферы тоже будут отдыхать, передаёт voceabasarabiei.md.

Таким образом, мини-каникулы продлятся с 24 по 27 августа. Напомним, что 26 августа отработали в минувшую субботу, 17 августа.