У бюджетников сегодня рабочий день

Работники бюджетной сферы отрабатывают сегодня день 28 августа, который ранее был объявлен правительством выходным.

Напомним, что дни 28, 29 и 30 августа были объявлены в Молдове нерабочими. Отрабатывать их придется, согласно решению правительства, 8 и 29 сентября, а также 27 октября.

Отдыхом во время мини-каникул воспользовались не все. Так, выходные дни не затронули учреждения системы здравоохранения, а также мультифункциональные центры и подразделения Агентства публичных услуг.