У бюджетников начались четырехдневные каникулы

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В связи с Днем независимости работники бюджетной сферы будут отдыхать четыре дня.

Таким образом, вчера для них был последний рабочий день перед каникулами, а вернутся к работе они только в среду, 28 августа. Чтобы отдыхать четыре дня подряд, работники бюджетной сферы работали в субботу, 17 августа, вместо понедельника, 26 августа. В контексте этих каникул, Национальный инспекторат по патрулированию призвал граждан соблюдать общественный порядок, правила дорожного движения и постоянно следить за детьми.

Согласно Трудовому кодексу, правительство вправе перенести рабочие дни в целях оптимизации использования рабочего времени. В течение года, в соответствии с законом, трудящимся Республики Молдова предоставляются 13 нерабочих праздничных дней.