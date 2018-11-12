У бившей и оскорблявшей детей в столичном саду няни нет педагогического образования

У бившей и оскорблявшей детей в столичном саду няни нет педагогического образования

Об этом в рамках заседания примэрии Кишинева заявила глава Управления образования муниципия Кишинев Светлана Гуцу. 

По ее словам, женщина не была трудоустроена по конкурсу и не имеет необходимой профессиональной подготовки.

– Сегодня директора вынуждены брать на работу любых людей, которые хотят предоставлять эти услуги, – пояснила Гуцу. 

Чиновник также рассказала, что в результате скандала уволилась и няня, и воспитательница, однако родители просят воспитателя отозвать свое заявление об уходе и остаться. Кроме того, Управлению образования предстоит разобраться с директором, который ранее не предпринял мер по отношению к оскорблявшему детей помощнику воспитателя.

Напомним, мать воспитанницы детского сада №185 обнаружила, что персонал оскорбляет и подвергает насилию 3-летних детей после того, как спрятала записывающее устройство в одежде дочери. Аудиозаписи были опубликованы в социальных сетях и повергли всех в шок.

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