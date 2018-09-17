У автобуса с пассажирами на ходу лопнуло колесо: чудом обошлось без жертв (ФОТО)

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 14 сентября, около 15.00.

Как рассказал пользователь соцсети, разместивший и снимки с места происшествия, у автобуса рейса Кишинев-Мерень на немалой скорости во время движения лопнуло колесо. Сообщается, что в автобусе в это время было много пассажиров, среди которых много детей, учащихся в столице и ехавших домой, пишет protv.md.

– Как мне рассказали, это не первая катастрофа со старым автобусом. Пока кто-то не умрет, никто не обратит внимание на ситуацию, – с гневом отметил пользователь.

Один из пассажиров злополучного автобуса рассказал, что в нем были и беременные женщины, и все пассажиры очень сильно перепугались. По счастью, обошлось без жертв и пострадавших, хотя дело могло обернуться хуже, так как сам автобус очень старый.