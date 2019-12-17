У 80% таксомоторных компаний нет детских кресел, а 95% не могут обслуживать людей с ограниченными возможностями

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Национальный центр защиты прав потребителей провел мероприятия, направленные на установление степени оснащения таксомоторных компаний столицы детскими креслами. Таким образом, в течение недели представители ведомства вызывали машины такси разных категорий. Эксперимент показал, что машины таксомоторных компаний не подготовлены к перевозке детей.

Кроме этого, по данным Национального центра защиты прав потребителей, у 95% таксомоторных компаний нет специальных машин, предназначенных для перевозки людей с ограниченными возможностями, передаёт unimedia.info. Стоит отметить, что согласно Правилам дорожного движения, все водители, которые перевозят детей младше 12 лет, обязаны оснастить свои автомобили детскими креслами. Водители такси также должны подчиняться этому правилу.

Согласно Кодексу о правонарушениях РМ, нарушение правил пользования детским креслом влечет наложение штрафа в размере от 9 до 12 условных единиц с начислением 3 штрафных очков.