У 77-летней жительницы села Дубово изъяли 12 кустов мака, который она выращивала «для выпечки»

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В ходе рейдовых мероприятий сотрудники милиции обнаружили культивированный мак в огороде 77-летней жительницы села Дубово Дубоссарского района.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, в присутствии понятых 12 кустов растения были изъяты и направлены на экспертизу. Пенсионерка пояснила, что мак она выращивала для выпечки. По данному факту проводится разбирательство.

Стоит отметить, что сотрудники милиции ежегодно уничтожают посевы дикорастущего мака. Однако многие граждане недопонимают, для чего нужно искоренять такую красоту? Напомним, что мак является сырьём для особо опасного наркотического средства опий. Выращивать его дома из эстетических соображений, в кулинарных или косметических целях противозаконно!