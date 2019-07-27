У 13-летнего подростка из Кишинёва подозревают корь

У 13-летнего подростка из Кишинёва подозревают корь

Очередной случай кори находится под подозрением. Речь идёт о 13-летнем жителе столицы, который вступал в контакт с родственником, заболевшим корью.

За последние 2 месяца текущего года было зарегистрировано 39 случаев заболевания, пишет realitatea.md. Территории, в которых с 1 января 2019 года регистрировались случаи кори:

  • Кишинёв – 34 случая;
  • Дрокия – 18 случаев;
  • Окница – 6 случаев;
  • Яловены – 2 случая;
  • Бричаны – 1 случай;
  • Единцы – 1 случай;
  • Штефан-Водэ – 1 случай,
  • Глодяны – 1 случай.
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