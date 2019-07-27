У 13-летнего подростка из Кишинёва подозревают корь

Очередной случай кори находится под подозрением. Речь идёт о 13-летнем жителе столицы, который вступал в контакт с родственником, заболевшим корью.
За последние 2 месяца текущего года было зарегистрировано 39 случаев заболевания, пишет realitatea.md. Территории, в которых с 1 января 2019 года регистрировались случаи кори:
- Кишинёв – 34 случая;
- Дрокия – 18 случаев;
- Окница – 6 случаев;
- Яловены – 2 случая;
- Бричаны – 1 случай;
- Единцы – 1 случай;
- Штефан-Водэ – 1 случай,
- Глодяны – 1 случай.
Facebook Комментарии