У 13-летнего подростка из Кишинёва подозревают корь

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Очередной случай кори находится под подозрением. Речь идёт о 13-летнем жителе столицы, который вступал в контакт с родственником, заболевшим корью.

За последние 2 месяца текущего года было зарегистрировано 39 случаев заболевания, пишет realitatea.md. Территории, в которых с 1 января 2019 года регистрировались случаи кори:

Кишинёв – 34 случая;

Дрокия – 18 случаев;

Окница – 6 случаев;

Яловены – 2 случая;

Бричаны – 1 случай;

Единцы – 1 случай;

Штефан-Водэ – 1 случай,

Глодяны – 1 случай.