Тысячи жителей муниципия Кишинёв останутся сегодня без электричества

Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 15 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, электричества в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

Кишинёв, сектор Ботаника:

– ул. Минск 33A, Плаюлуй 6-8, 18, 28-50, 11-35, переулок Плаюлуй 5, Рига 1-7, 17, 10-38, Талин 13 – 09:00 – 19:00.

Кишинёв, сектор Ботаника, коммуна Бэчой:

– ул. Штефан чел Маре, Св. Мария, Ю. Гагарин, Гарофица, Хризантемелор, Албишоара – частично 09:30 – 17:30.

Кишинёв, сектор Буюканы:

– ул. Алба Юлия 5, А. Маринеску 1-11, 2-36, Деалул Морилор 10, Флорешть 1-35, 2-40, Инешть 6, 6А, Ион Лука Караджале 29-33, 30-34, Перилор 1, 2-10, Спикулуй 104, 106, 108 – 09:00 – 17:00;

– ул. Дойна и Ион Алдя-Теодорович 14/2 – 13:00 – 17:00;

– ул. Дойна и Ион Алдя-Теодорович 16/1 – 09:00 – 13:30.

Кишинёв, сектор Центр:

– ул. М. Чиботарь 20, Пьяца Марий Адунэрь Национале 9001, Штефан чел Маре 103/2, 103, 999, 9003, 9999 – 09:00 – 17:00;

– ул. А. Панн 19, Колина Пушкин 4, 8A, И. Прункул 2-24, 3, 9, 13, Б. Бодони 20, 9001, 9005, 9006, П. Рареш 33, 35, 37 – 09:00 – 18:00.

Кишинёв, сектор Чеканы, коммуна Колоница:

– ул. Б. П. Хашдеу, Будешть, Мария Драган, Мирча чел Бэтрын, Стежарилор, Штефан чел Маре, Тинеретулуй, Тохатин, В. Александри, 31 Августа – 09:00 – 18:00.

Кишинёв, сектор Рышкановка, село Хулбоака:

– ул. К. Негруцци, М. Еминеску, Св. Винерь, Штефан чел Маре – частично 09:00 – 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.