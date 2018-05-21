Тысячи жителей Кишинёва останутся сегодня без света

Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 21 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, света в промежутке времени, указанного ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

Сектор Ботаника:

– бульвар Дачия 60, Аэропорт 9003 – с 09:00 до 13:00;

– ул. Мунчешть 782/2 – с 13:00 до 17:00

Сектор Буюканы:

– ул. Алба Юлия 196, 196/1, 196/2, 196/3, 198, 200, 200/1, 200/3, 200/4, 200/5, 200/5J, Л. Деляну 1, 1/1, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/7, 5, 5/5, 5/6, 34/1 – с 11:00 до 14:00;

– ул. Александру чел Бун 113, 117, 126, 146-148, 144A, ул. Колумна 146, И. Заикин 12, 14, С. Лазо 21-27, 50, Сфатул Цэрий 32, 34, 67/1 – 09:00 – 17:00;

– ул. В. Коробан 1-37, 2-32, Н. Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 – 08:00 – 19:00.

Сектор Центр:

– ул. А. Крихан 1-9, 2-10, Дымбулуй 27-39, 28-54, Лакулуй 1-27, 6-22, 32, переулок Паркулуй 47, Валя Дическу 4-42, 5-25 – с 10:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

– ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Л. Ребряну 38/1, Мовилень 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинилор 75 – с 09:20 до 18:00;

– ул. Игорь Виеру 14/2 – с 10:00 до 13:00.

Сектор Рышкань:

– ул. А. Дога 2-14, 7-17, 26, 2/1, переулок А. Дога 11/1, 13/1, 13/4, 13/6, Каля Мошилор 17, 2 переулок Чиркулуй 2, 3 переулок Чиркулуй 2/1, Корнешть 7-17, 16-22, бульвар Г.Виеру 33, Пиетрэрией 3-23, 4-24, 2 переулок Пиетрэрией 25, 33, переулок Пиетрэрией 3-43, 4-28, бульвар Ренаштерий Национале 7, 12 – 09:30 – 17:30;

– ул. Буна Вестире 1-11, 2-10, Колина Пушкин 5-27, 6-32, Моара Рошие 5, 4/2, 2/3, П. Рареш 28/1, 39/1, З. Арборе 8, 9, 10 – 09:00 – 17:00;

– ул. Г. Мадан 87/4 подъезд 1 и 2 – с 09:30 до 12:00;

– ул. Г. Мадан 87/4 подъезд 3-6 – с 13:00 до 17:00;

– ул. Матей Басараб 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, бульвар Москова 20, 20/2, 20/3, 20/4, 20/6 – 09:10 – 17:10.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу Поддержки Клиентов по телефону круглосуточной службы 022-43-11-11.