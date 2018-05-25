Тысячи жителей Кишинёва останутся сегодня без света

Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 25 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, света в промежутке времени, указанного ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Сектор Ботаника:

– ул. Ботаника Веке 16, Буребиста 47/2, 93, 95, 116, Дачия 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/6, 47/7 – 09:00 – 17:00;

2. Сектор Буюканы:

– ул. Онисифор Гибу 5 – 09:40 – 17:00;

– ул. Коробан 1-37, 2-32, Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Virtuţii 1-13, 2-6 – 08:00 – 19:00;

3. Сектор Центр, г. Кодру:

– ул. Кымпулуй, Костюжень, Ковтун, Глией, пер. Глией, Грынелор, Соарелуй, Урожайная, Валя Апелор, пер. Валя Апелор 1, пер. Валя Апелор 2, пер. Валя Апелор 3, пер. Валя Апелор 4 – частично 09:30 – 17:30;

– ул. Кымпулуй, Костюжень, Ковтун, Глией, пер. Глией, Грынелор, Урожайная – частично 09:30 – 18:00;

– ул. Сихаструлуй, Помикулторилор – частично 09:30 – 17:00;

– ул. Виеру 43/3, 49A, 53/3, 54, 55, 55/1,2 – 09:30 – 18:00;

4. Сектор Чеканы:

– ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Ребряну 38/1, Мовилени 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 – 09:30 – 18:00;

– ул. Кэрэмидарилор 41, 59, Ребряну 22-38, 31, 49-125, Св. Параскива 22 – 09:20 – 18:00;

– ул. Спэтару 2, 3, 4, 5, пер. Спэтару 5, Заднипру 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63/2 – 09:00 – 10:30;

5. Сектор Чеканы, г. Вадул луй Водэ:

– ул. Дойна, Ион Крянгэ, Извоарелор, Эминеску, Мирча чел Бэтрын, Петру Рареш, Св. Думитру, Штефан чел Маре, Вероника Микле – частично 09:10 – 17:00;

6. Сектор Чеканы. ком. Бубуечь:

– ул. Борис Главан, пер. Кишинэулуй, Чишмелей, пер. Чишмелей, Котул Морий, Поров, Св. Мари, Школий, пер. Школий 2, Штефан чел Маре, Тоамней, Бубуйог, пер. Бубуйог, Виилор, 27 августа – частично 09:10 – 14:00;

7. Сектор Чеканы, ком. Колоница:

– ул. Букурешть, Будешть, Колоница, Эмилиан Буков, Флорилор, Хотин, Лэутарилор, Садовяну, Николина, Плекан, Расаритулуй, Стежарилор, Штефан Нягэ, Тигина, Тинеретулуй, Тохатин, Трандафирилор, Унирий, Вадул луй Водэ, Валя Лакулуй, Валя Унгурий, Василе Лупу – частично 09:10 – 17:00;

8. Сектор Рышкановка:

– ул. Димо 25 – 13:00 – 17:00;

– ул. Димо 29/1 – 09:00 – 13:00;

9. Сектор Рышкановка, с. Хулбоака:

– ул. Канна, Негруцци, Мария Дрэган, Эминеску, Св. Винерь, Штефан чел Маре, Александри, 31 августа – частично 08:30 – 19:00;

10. Сектор Рышкановка, ком. Ставчень:

– ул. 31 августа, Фрунзе, Миорица, Нукарилор, Трандафирилор – частично 08:30 – 16:30.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу Поддержки Клиентов по телефону круглосуточной службы 022-43-11-11.