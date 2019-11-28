Тысячи жителей Буюкан остались до вечера без отопления и горячей воды

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в четверг с 09.00 до 21.00 будет приостановлена подача отопления и горячей воды по некоторым адресам на Буюканах. Мера предпринята в связи с проведением работ по реабилитации аварийного участка.

В частности, отопления и горячей воды не будет по следующим адресам:

Алба-Юлия, 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 8/3; Гр. Александреску, 1, 5, 5/1, 7, 9a, 9b, 9v, 11, 13, 15, 17, 17/1; В. Белинского, 2, 2a, 59, 61, 65a, 67; Буюкань, 3, 4, 5, 6; Каля Ешилор, 1a, 1b, 3, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 7/3, 9, 9/2, 9/3, 11; Еуджен Кока, 1a, 1b, 1v, 3, 5, 9, 11b, 13a, 15, 17, 19, 23a, 24, 25a, 26a, 26b, 26d, 26g, 26v, 29, 30a, 30b, 31, 33, 35, 35/1, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Корнулуй, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2; И. Крянгэ, 1, 4, 6a, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 4a, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11a, 11b, 12/1, 12/2, 12/3, 14/1, 14/2, 14/4, 16,1, 16/2, 18/1, 18/2, 20, 20/2, 22, 24, 39, 39/2, 41, 43, 43a, 47/3, 53/1, 55, 57,59, 62, 62/2, 64, 66, 68, 70,76, 78, 80; И. Раду, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8; М. Лэтэрецу, 2a, 39; Лисабона, 2/1, 2/2, 2/3, 7, 8; Г. Музическу, 2, 2a; 4; Шт. Нягэ, 3, 51; Ион Некулче, 1, 1/2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12/1, 14, 53, 55, 57, 61, 63; П. Унирий Принчипателор, 1, 3; Ион Пеливан, 9, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 36; К. Порумбеску, 20; И. Раду, 24; С. Рахманинов, 15, 18; Спортивэ, 8; Штефан чел Маре, 169; П. Штефэнука, 12; Теодорович, 8, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2; Г. Топэрчану, 27; В. Лупу, 4, 6, 6a, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 34/1, 36, 42s, 55, 59, 59/1, 59/2, 61b, 81, 83, 83a, 85a, 87, 87/2, 87/3, 89.

Детали потребители могут узнать по номерам диспетчерской: (022) 22-22-67 или (022) 44-11-38.