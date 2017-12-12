Тысячи жителей Буюкан и Рышкановки останутся без электричества в среду

О предстоящих отключениях предупреждает поставщик.

Обесточенными завтра, 13 декабря, окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Буюканы

27 марта 3, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, Каля Ешилор, 15, 19/2, 21, Кэлэрашь, 78, Друмул Кручий, 31, 9001, Трушень, 1, 3A, 8, 10, Тэрыний, 7-61, 8-60 – с 09:00 до 17:00.

Б. Лэутару, 1-19, 35, 41, 2-16, Примэверий, 44, Штефан Няга, 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, Виссарион Белинский, 32/1 – с 09:00 до 17:00.

Буюкань, 2, 6, 13A, Чиприан Порумбеску, 1-31, 2-18, Ион Некулче, 3, М. Тэнасе, 1-17, 2-22, Примэверий, 25, Штефан Няга, 5, 7, 9, 11, В. Лупу, 8, 16/1, В. Белинский, 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10 – с 08:30 до 17:00.

Конституцией, 4, Друмул Таберей, 28-72, 41-75, 9001, Дурлешть, 13, Раду Иоана, 29, Рошиорь, 31V, 37A, 60, В. Лупу, 42-48, 81-93, 107, Воевозилор, 1, 1A, 2-8, Вовицень, 11 – с 09:00 до 17:00.

Рышкановка

Лунчий, 2, 2/1, 2A, 2B, 2C, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 16, 20, 20A, 7, переулок Пьетрэрией, 13A, Каля Мошилор, 15 – с 09:20 до 17:00.