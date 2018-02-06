Тысячи жителей Буюкан и Ботаники останутся без воды в среду

О плановых отключениях сообщает поставщик.

В частности, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров в среду, 7 февраля, с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

– Алба-Юлия, 1-5, 8-12, включая дома с дробью;

– Ион Пеливан, 15-17, включая дома с дробью;

– Ион Крянгэ, 82, 84,78, включая дома с дробью;

– Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 11, включая дома с дробью;

– Н.Титулеску, 16;

– Пандурилор, 51;

– Куза-Водэ, 1, включая дома с дробью;

– Бутукулуй, 16.

Также в связи с проведением плановых работ водоснабжение с 09.00 до 16.00 будет отсутствовать и у кишиневцев, живущих в домах по адресам:

– Куза-Водэ, 35/2, 39-51, в том числе дробные;

– Валя Кручий, 22-24 и дробные.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.