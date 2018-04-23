Тысячи жителей Ботаники останутся без воды во вторник

Тысячи жителей Ботаники останутся без воды во вторник

О предстоящих отключениях предупреждает поставщик услуги. 

Так, согласно информации АО “Apă-Canal Chişinău” в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров 24 апреля с 09.00 до 16.00 будут отключены от подачи воды жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

  • Дачия, 1, 7/2, 11, включая дома с дробью;
  • Н. Зелинский, 13, 37, включая дома с дробью;
  • Дечебал, 76/3, 82/3, 78, включая дома с дробью;
  • Куза-Водэ, 18/1, 28/3, 28/5, 28/6;
  • Индепенденцей, 9, 9/4, 9/5, 24/7,
  • Траян, 1/2, 3, 5/2, 7/2, 9/2.

Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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