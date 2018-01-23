Тысячи жителей Ботаники и Чекан останутся сегодня без электричества

О предстоящих отключениях сообщил поставщик.

В частности,обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника

Куза-Водэ, 39/4, Индепенденцей, 30, 32, 32/2, 32A,B, 34, 34/1, 34A, 36, 38/1, 38/2, 38A,B, 40, Валя Кручий, 5 – с 09:00 до 17:00;

Дечебал, 82 – с 13:00 до 17:00;

Г. Кришан, 2, 3A, 11, Кришана, 108, Дм. Морузи, 4, Гренобле, 179B, В. Харя, 8, Хоря, 1-9, 2-16, Христо-Ботев, 19/10, Иоан Вода Витязул, 15, Ион Клошкэ, 1-13, 2-16, П. Унгуряну, 2-14, 32 – с 09:00 до 17:00.

Н. Зелинский, 37 – с 09:00 до 13:00.

Чеканы

И. Виеру, 2/1, 2/3, 2/4, 4, 6/1, 6/2, М. Садовяну, 23, 24/2, 24/5, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, Мирча чел Батрын, 25 – с 09:10 до 16:00.