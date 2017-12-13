Тысячи жителей Ботаники и Чекан останутся без воды в четверг

О предстоящих завтра, 14 декабря, отключениях сообщает поставщик.

Так, в связи с выполнением работ по замене кранов и счетчиков, АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды с 09.00 до 17.00 по следующим адресам:

Траян, 21, включая дома с дробью

Куза-Водэ, 17, 18-26, 35, 41-45, включая дома с дробью;

Индепенденцей, 9, 21, 22, включая дома с дробью.

В то же время в связи с проведением работ по устранению аварий с 09.00 до 18.00 без воды в кране останутся жители домов по следующим адресам:

Джинта Латина, 17, 19, включая дома с дробью;

Мирча чел Батрын, 2-10, включая дома с дробью;

Заднипру, 12-14, включая дома с дробью;

М. Спэтару, 18/5.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.