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Тысячи жителей Ботаники и Чекан останутся без воды в четверг

Тысячи жителей Ботаники и Чекан останутся без воды в четверг

О предстоящих завтра, 14 декабря, отключениях сообщает поставщик. 

Так, в связи с выполнением работ по замене кранов и счетчиков, АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды с 09.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • Траян, 21, включая дома с дробью
  • Куза-Водэ, 17, 18-26, 35, 41-45, включая дома с дробью;
  • Индепенденцей, 9, 21, 22, включая дома с дробью.

В то же время в связи с проведением работ по устранению аварий с 09.00 до 18.00 без воды в кране останутся жители домов по следующим адресам:

  • Джинта Латина, 17, 19, включая дома с дробью;
  • Мирча чел Батрын, 2-10, включая дома с дробью;
  • Заднипру, 12-14, включая дома с дробью;
  • М. Спэтару, 18/5.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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