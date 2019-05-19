Тысячи семей пришли на грандиозный Фестиваль семьи под патронатом президента в Кишиневе (ФОТО, ВИДЕО)

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Тысячи семей приняли участие в празднике, ставшем уже традиционным. Дети и родители, пришедшие на площадь, получили массу удовольствия от дружеской атмосферы, развлекательных конкурсов, сладостей и подарков.

Вместе с семьей в мероприятии, организованном на площади Великого национального собрания под патронатом Президента Республики Молдова, принял участие и сам глава государства.

– Считаю, что нам нужно проводить как можно больше мероприятий, посвященных нашим традиционным ценностям, поскольку они сплачивают наше общество. Уверен, нам нужно сохранить и передать будущим поколениям модель традиционной семьи, которая заложена в основу нашего общества. Молдавская семья должна быть полной, чтобы обеспечить духовно-нравственное воспитание детей. Лично для меня традиционная семья и сохранение этих ценностей – базовый приоритет, – отметил он.

Игорь Додон напомнил, что президентским указом 2019 год объявлен в Республике Молдова Годом семьи. Для продвижения, защиты и поддержания семей задействована широкая национальная программа мероприятий с целью укрепления здоровых семейных отношений. Кроме того, прилагаются значительные усилия для поддержки молодых, многодетных, неполных и социально-уязвимых семей.