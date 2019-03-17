Тысячи мешков мусора собрали в результате уборки русла реки Бык

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Более 1500 человек приняли участие в акции по уборке русла реки Бык. В течение двух часов представители примэрии, ассоциативного сектора, экономические агенты, учащиеся и граждане собрали около 6000 мешков отходов.

Одновременно с уборкой русла реки Бык в рамках акции были собраны отходы и вблизи рек, пересекающих столицу, таких как Дурлешть, Малая Малина, Холбочика, а также вокруг водоемов, в том числе озера «Долина Роз», озера на улице Михай Витязул и Мунчештском шоссе.

Кампания по весенней уборке была запущена в столице в начале марта. В ее рамках местные власти проведут ряд мероприятий, в которых приглашают принять участие и жителей столицы Таким образом, 30 марта в разных районах города будет произведена посадка 10 тысяч деревьев. 13 апреля жителей столицы ждут на генеральную уборку парков и лесопарков, а на 20 апреля запланирована генеральная уборка дворов жилых домов, пишет moldpres.md.