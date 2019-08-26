Тысячи людей приняли участие в открытии восстановленного стараниями социалистов фонтана в Долине роз (ФОТО, ВИДЕО)

Тысячи людей приняли участие в открытии восстановленного стараниями социалистов фонтана в Долине роз (ФОТО, ВИДЕО)

Возле бывшего кинотеатра «Искра» возродился «поющий» фонтан, оборудованный прожекторами, которые в тёмное время суток окрашивают струи воды всеми цветами радуги. Официальная церемония открытия состоялась вчера, 25 августа. Увидеть обновленный фонтан собрались тысячи кишиневцев. 

С инициативой возрождения объекта выступила фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева. Отныне каждые выходные здесь будут проходить разнообразные культурные мероприятия.

Праздник сопровождался концертом и развлечениями для детей, а кульминацией стал грандиозный фейерверк.

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