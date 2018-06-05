Тысячи кишинёвцев окажутся сегодня обесточенными

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 5 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, света в промежутке времени, указанного ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

Сектор Ботаника:

– ул. Трандафирилор 7, 7/3, 9/1, бульвар Дечебал 70 – в промежутке между 09:00 – 19:00.

Сектор Центр:

– ул. А. Пушкин 1-13, 2-20, 12/5, А. Матеевич 52, 60, 65-77, 999, 9999, А.Щусев 64, 65, 67, 64B, Букурешть 67, 71, 71/1, 73, СКолина Пушкин 17, М. Когылничану 39, 65, 58-68, 9999, Бэнулеску Бодони 4-8, 5-9, 47, Университэций 34 – в промежутке между 09:00 – 17:00;

– ул. В. Погор 2 – 09:30 – 17:00.

Сектор Чеканы:

– ул. Кэрэмидарилор 41, 59, Л. Ребряну 22-38, 31, 49-125, Св. Параскива 22 – в промежутке между 09:20 – 18:00;

– ул. Джинта Латинэ 17-23, 31-49, 999, 18-20, 30-44, Н. Милеску Спэтару 2/1J – 09:00 – 18:00.

Сектор Рышкановка:

– ул. Крынгулуй 1, 3, 5, Д. Рышкану 20/3, 9001, 9002, А. Сахаров 6 – в промежутке между 09:00 – 19:00;

– ул. Мирон Костин 14, подъезд 6, 5, 4 – 13:00 – 17:00;

– ул. Мирон Костин 14, подъезд 7, 8, 9 – 10:00 – 13:00;

– ул. С. Рэдэуцану 17 – 09:25 – 17:25;

– ул. Соколень 31 – 09:10 – 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу Поддержки Клиентов по телефону круглосуточной службы 022-43-11-11.