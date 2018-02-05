Тысячи кишиневцев останутся без воды во вторник

О предстоящих 6 февраля отключениях потребителей предупредил поставщик.
Так, с 09.00 до 16.00 в связи с проведением плановых работ без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим улицам в Кишиневе:
- Л. Толстой – от Пан Халиппа до бул. Штефана чел Маре;
- Фиерарилор;
- Кошница;
- Негурень;
- Сэрэтень;
- Инкулец;
- Кицкань.
В то же время в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров с 09.00 до 17.00 не будет воды и у кишиневцев, проживающих по следующим адресам:
- Подгоренилор, 71- 81/2;
- Конструкторилор, 123-193, 66-96;
- В. Бадиу, 2- 58;
- Питуличий;
- Дойна, 6-12;
- переулок Крэсеску;
- Крэсеску;
- Л. Дамиан;
- переулок Криулень;
- Криулень;
- Астроном Николае Донич;
- Тудор Панфиле;
- Валя Албэ;
- Меморией;
- Филип Лупашку;
- Ипотешть.
Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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