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Тысячи кишиневцев останутся без воды во вторник

Тысячи кишиневцев останутся без воды во вторник

О предстоящих 6 февраля отключениях потребителей предупредил поставщик. 

Так, с 09.00 до 16.00 в связи с проведением плановых работ без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим улицам в Кишиневе:

  • Л. Толстой – от Пан Халиппа до бул. Штефана чел Маре;
  • Фиерарилор;
  • Кошница;
  • Негурень;
  • Сэрэтень;
  • Инкулец;
  • Кицкань.

В то же время в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров с 09.00 до 17.00 не будет воды и у кишиневцев, проживающих по следующим адресам:

  • Подгоренилор, 71- 81/2;
  • Конструкторилор, 123-193, 66-96;
  • В. Бадиу, 2- 58;
  • Питуличий;
  • Дойна, 6-12;
  • переулок Крэсеску;
  • Крэсеску;
  • Л. Дамиан;
  • переулок Криулень;
  • Криулень;
  • Астроном Николае Донич;
  • Тудор Панфиле;
  • Валя Албэ;
  • Меморией;
  • Филип Лупашку;
  • Ипотешть.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

 

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