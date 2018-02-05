Тысячи кишиневцев останутся без воды во вторник

О предстоящих 6 февраля отключениях потребителей предупредил поставщик.

Так, с 09.00 до 16.00 в связи с проведением плановых работ без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим улицам в Кишиневе:

Л. Толстой – от Пан Халиппа до бул. Штефана чел Маре;

Фиерарилор;

Кошница;

Негурень;

Сэрэтень;

Инкулец;

Кицкань.

В то же время в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров с 09.00 до 17.00 не будет воды и у кишиневцев, проживающих по следующим адресам:

Подгоренилор, 71- 81/2;

Конструкторилор, 123-193, 66-96;

В. Бадиу, 2- 58;

Питуличий;

Дойна, 6-12;

переулок Крэсеску;

Крэсеску;

Л. Дамиан;

переулок Криулень;

Криулень;

Астроном Николае Донич;

Тудор Панфиле;

Валя Албэ;

Меморией;

Филип Лупашку;

Ипотешть.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.