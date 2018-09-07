Тысячи кишиневцев останутся без воды в кране в субботу

Тысячи кишиневцев останутся без воды в кране в субботу

О плановых отключениях услуги сообщает поставщик. 

Так, в связи с проведением плановых работ по улице Сармизеджетуса, 77, в субботу, 8 сентября, с 09.00 до 14.00 будет прекращена подача воды по адресам:

  • Сармизеджетуса, 35-77, включая дробные дома; 
  • Буребиста, 36-66, включая дробные дома;
  • Бусуючешть, 9-25, 16-18, включая дробные дома;
  • Данте Алигери;
  • Тирас;
  • Данубиус. 

В то же время без воды в кране с 09.00 до 14.00 по причине проведения плановых работ останутся и жильцы домов по улицам:

  • Мария Чеботарь, 16-18-20, 35-37, включая дробные дома; 
  • Штефан чел Маре, 103, 105, включая дробные дома;
  • 31 августа 129.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

 

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