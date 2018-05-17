Тысячи кишиневцев останутся без электричества в пятницу

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Буюканы

Колумна, 135-161, 140-154, Митрополит Дософтей, 128, 130, 132, 134, Митрополит Петру Мовилэ, 39, 41, 9001, Сфатул Цэрий, 61, 61A, 61/1A, 61/7A – с 11:00 до 17:00.

В. Коробан, 1-37, 2-32, Н. Бэлческу, 1-23, 2-32, Сучевица, 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций, 1-13, 2-6 – с 08:00 до 19:00.

Центр

31 августа, 63, Армянская, 30, 30/3, Букурешть, 34-38, 43-47, Болгарская, 31A, В. Александри, 97 – с 09:00 до 17:00.

Чеканы

Кэрэмидарилор, 23-79, 56-94, Ливиу Ребряну, 38/1, Мовиленин, 1-51, 2-32, Св. Параскева, 9-27, Узинелор, 75 – с 09:30 – 17:00.

Кэрэмидарилор, 41, 59, Ливиу Ребряну, 22-38, 31, 49-125, Св. Параскева, 22 – с 09:20 до 17:00.

Профессор Ион Думенюк, 3, 6, М. Садовяну, 32/4, 34/3, 36/4, 38, 38/1, 38/2, 38/5, Мирча чел Батрын, 27/6, 29/3A, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 9999 – с 09:00 до 13:00.

Рышкановка

Албишоара, 64, 64A, 66, А. Ботезату, 1-11, 2-4, Богдан Петричейку Хаждеу, 2, Петру Рареш, 36, 38, 42, 48, 49, 59, 77/1, Романэ, 24-32, 30/1 – с 09:00 до 13:00.