Тысячи кишиневцев и жители одного из пригородов останутся без воды в среду

О предстоящих отключениях, связанных с проведением различных работ, сообщил поставщик услуги.

Так, 23 мая с 09.00 до 13.00 по причине замены счетчиков на бульваре Дачия, 28, без воды в кранах останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Траян, 1/1,5, 7/1,

Куза-Водэ, 16, 18/4, 18/5, включая дробные;

Дачия, 26, 30, включая дробные.

В то же время в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода по улице Алеку Руссо, 9/2, отключения с 09.00 до 18.00 ожидаются и на:

Алеку Руссо, 5-13, включая дробные дома;

Мирон Костин, 24.

Кроме этого, по причине проведения запланированных работ с 09.00 до 20.00 от подачи воды будут отключены и жители пригорода Крузешты.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.