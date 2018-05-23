Тысячи кишиневцев и жители двух пригородов останутся без воды в четверг

О предстоящих 24 мая отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 18.00 от подачи воды будут временно отключены жители следующих улиц столицы:

Георге Асаки, 4-12, 7, 9;

Хынчештское шоссе, 11-15;

профессор Ион Ганя;

Василе Александри, 1-55, 2-14;

Алеку Руссо, 5-13, включая дома с дробью;

Мирон Костин, 24.

Кроме этого, с 09.00 до 14.00 без воды в кране останутся и жители домов по улице Грэдинилор, 21 и 21/2.

Отключения затронут и пригороды Кишинева. Так, с 09.00 до 19.00 воды не будет в селе Гидигич по следующим адресам: Алексей Матеевич, Пэчий, Мирон Костин, Нукарилор, Миорица, Алба-Юлия, Ливиу Деляну. С 09.00 до 17.00 без воды останутся и житель Крузешт.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.