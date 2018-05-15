Тысячи кишиневцев и три пригорода столицы останутся без воды в среду

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.
Так, согласно представленной информации, в связи с проведением плановых работ в среду, 16 мая, с 09.00 до 15.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
- Сармизеджетуса, 31-47, 48, 18-20, включая дома с дробью;
- Буребиста, 66-70;
- Куза-Водэ, 1-11, 6-12, включая дома с дробью;
- Дачия, 41/1;
- Пиктор Ион Жумати;
- Поамей;
- Ботаника Веке;
- Помпиерилор.
Кроме того, с 10.00 до 13.00 услуга будет приостановлена и в пригородах Келтуиторулор и Тогатино, а в Колонице вода будет поступать под слабым напором.
Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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