Тысячи кишиневцев и три пригорода столицы останутся без воды в среду

Тысячи кишиневцев и три пригорода столицы останутся без воды в среду

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

Так, согласно представленной информации, в связи с проведением плановых работ в среду, 16 мая, с 09.00 до 15.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

  • Сармизеджетуса, 31-47, 48, 18-20, включая дома с дробью;
  • Буребиста, 66-70;
  • Куза-Водэ, 1-11, 6-12, включая дома с дробью;
  • Дачия, 41/1;
  • Пиктор Ион Жумати; 
  • Поамей;
  • Ботаника Веке; 
  • Помпиерилор.

Кроме того, с 10.00 до 13.00 услуга будет приостановлена и в пригородах Келтуиторулор и Тогатино, а в Колонице вода будет поступать под слабым напором.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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