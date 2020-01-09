Тысячи граждан Молдовы вернулись в страну за последние сутки

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За последние сутки в пунктах пересечения поток лиц составил 59 201. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 30 886.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекших границу, 32 631 были гражданами Молдовы, 18 939 из них въехали в страну. Трафик транспорта составил 13 250 единиц, из которых 7 213 транспортных средств зарегистрированы в РМ.

Наиболее востребованными КПП оказались:

КПП «Леушаны» – 14 149 пересечений;

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 527 пересечений;

КПП «Скулень» – 6 814 пересечений;

КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 106 пересечений;

КПП «Атаки» – 3 399 пересечений;

КПП «Кагул» – 3 536 пересечений;

КПП «Крива» – 4 118 пересечений;

КПП «Костешты» – 2 794 пересечений;

КПП «Паланка» – 2 194 пересечений.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали следующие нарушения:

1 нарушение режима пересечения границы;

1 попытка незаконного ввоза товаров;

идентифицированы 2 транспортных средства, находящихся в розыске.

В настоящее время все контрольно-пропускные пункты работают в нормальном режиме.