Тысячи граждан Молдовы вернулись в страну за последние сутки

За последние сутки в пунктах пересечения поток лиц составил 59 201. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 30 886.
По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекших границу, 32 631 были гражданами Молдовы, 18 939 из них въехали в страну. Трафик транспорта составил 13 250 единиц, из которых 7 213 транспортных средств зарегистрированы в РМ.
Наиболее востребованными КПП оказались:
- КПП «Леушаны» – 14 149 пересечений;
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 527 пересечений;
- КПП «Скулень» – 6 814 пересечений;
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 106 пересечений;
- КПП «Атаки» – 3 399 пересечений;
- КПП «Кагул» – 3 536 пересечений;
- КПП «Крива» – 4 118 пересечений;
- КПП «Костешты» – 2 794 пересечений;
- КПП «Паланка» – 2 194 пересечений.
В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали следующие нарушения:
- 1 нарушение режима пересечения границы;
- 1 попытка незаконного ввоза товаров;
- идентифицированы 2 транспортных средства, находящихся в розыске.
В настоящее время все контрольно-пропускные пункты работают в нормальном режиме.
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