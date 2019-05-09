Тысячи бельчан принимают участие в грандиозном концерте под эгидой президента (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон побывал на праздничном концерте в городе Бельцы, который проходит под его эгидой по случаю Великой Победы. Как рассказал глава государства на своей странице в соцсети, атмосфера на концерте потрясающая, а зрители хором поют песни военных лет вместе с молдавскими артистами и специальной гостьей из Российской Федерации – Валерией.

Глава государства поздравил всех с праздником и поблагодарил ветеранов за их преданность и героизм, продемонстрированные на полях Великой Отечественной войны. Мы должны чтить День Победы и быть признательными нашим предкам, которые прошли через горнило самой кровопролитной войны, отметил он.

– Приглашаю всех жителей и гостей столицы вместе отпраздновать Великую Победу на концерте, который состоится в 19:00 на площади Великого национального собрания в Кишиневе, – написал Игорь Додон.