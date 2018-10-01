Тысяча женщин ежегодно заболевает раком молочной железы в Молдове

Число жительниц Молдовы, которые заболевают раком молочной железы, растёт. Этот диагноз занимает первое место по уровню заболеваемости злокачественными опухолями среди женщин: ежегодно регистрируется около 1000 новых случаев. Около десяти процентов женщин проигрывают борьбу с болезнью уже в первый год после выявления заболевания, основной причиной этого является поздняя постановка диагноза. Средний возраст заболевших составляет 50 лет, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Если в 2015 году в Молдове этот диагноз был поставлен 1013 новым пациенткам, то в 2016 году были поставлены на учёт 1170 новых пациенток, а в 2017 году, по данным Национального реестра рака, было зарегистрировано 1118 новых случаев, пишет источник. В случае его своевременного обнаружения, рак молочной железы можно вылечить, поэтому врачи рекомендуют женщинам в возрасте старше 20 лет проводить себе самостоятельную диагностику, ежемесячно прощупывая грудь, и в случае выявления аномалий – незамедлительно обращаться к семейному врачу. Женщинам в возрасте старше 35 лет рекомендуется проводить маммографию не реже одного раза в три года, чтобы иметь уверенность в собственном здоровье, а после 40 лет это обследование следует проходить не реже одного раза в год.

Ежегодно в октябре проводится Международный месяц осведомлённости о раке молочной железы, учреждённый Всемирной организацией здравоохранения. Он призван привлечь внимание населения к профилактике этого заболевания. В этой связи, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, совместно с Институтом онкологии, проведёт в течение октября на национальном уровне ряд мероприятий по информированию населения.

Так, в каждый из четвергов, в течение октября, в Институте онкологии будут организованы лекции для пациентов, на которых специалисты-маммологи представят информацию о профилактике этого заболевания, группах риска, лечении и обучат самостоятельной диагностике. В период с 8 по 12 октября, в муниципиях Бэлць, Кахул и Комрат (АТО Гагаузия), маммологи дадут бесплатные консультации, а в течение недели, с 15 по 19 октября, консультации пройдут в Территориальных медицинских ассоциациях секторов муниципия Кишинёв: Ботаника, Буюкань, Центр, Чокана и Рышкань. Консультации пройдут с понедельника по четверг, с 9.00 до 14.00. Кроме того, в учебных заведениях будут организованы семинары и информативные заседания, а в медицинских и социальных учреждениях будут проведены информационно-коммуникационные кампании посредством распространения информационных материалов и организации семинаров.

Рак молочной железы является наиболее распространённым типом рака среди женщин во всём мире и составляет 30% всех новообразований у женщин. Каждые три минуты у одной женщины на земном шаре диагностируется рак молочной железы, и каждые 14 минут он становится причиной смерти.