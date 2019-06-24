“Ты должен “мочить” Додона”: СМИ опубликовали запись разговора посредника Плахотнюка с Усатым (АУДИО)

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В средствах массовой информации появилась аудиозапись, на которой люди с голосами, похожими на лидера “Нашей партии” Ренато Усатого и советника ДПМ Раду Адриана, обсуждают в дружеской манере возможное предложение, которое мог сделать Усатый лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку для того, чтобы получить возможность вернуться в страну.

Опубликованный порталом unimedia.info разговор, скорее всего, имел место до парламентских выборов 24 февраля 2019 года. На записи посредник Влада Плахотнюка, один из его приближенных, Раду Адриан объясняет Ренато Усатому, что тот должен сделать для того, чтобы он смог вернуться в страну.

– Твоя задача сейчас заключается в том, чтобы ты “мочил” Додона, мочил Майю (Санду – прим. ред.), мочил Нэстасе, – сказал Адриан, пояснив, что Плахотнюк хочет “укрепить” партию и оторвать голоса у всех вышеперечисленных, а Усатый должен помочь ему в этом.

В свою очередь, Усатый говорит, что ему нужен “зацеп, чтобы провернуть спецоперацию”.

– Материал получен из теневого избирательного штаба Влада Плахотнюка, который действовал во время избирательной кампании на последних парламентских выборах 24 февраля 2019. Данный материал относится к концу 2018 года. Он свидетельствует о тесных связях Ренато Усатого с Владом Плахотнюком, в данном случае через посредника. Представляющий Плахотнюка посредник (Раду Адриан, ответственный за специальные операции) настойчиво ориентирует Ренато Усатого на борьбу с Додоном, Санду и Нэстасе, – отмечает источник.

Ренато Усатый и Раду Адриан пока не прокомментировали появившуюся в СМИ запись. Однако стоит отметить, что последние недели избирательной кампании лидер “Нашей партии” активно атаковал именно президента Игоря Додона и ПСРМ.