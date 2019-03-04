Тут помню, тут не помню: подвыпивший бендерчанин ушёл из гостей, прихватив чужие вещи

Тут помню, тут не помню: подвыпивший бендерчанин ушёл из гостей, прихватив чужие вещи

Сообщение о краже поступило в дежурную часть УВД г. Бендеры 2 марта. Из квартиры пострадавшего пропала верхняя одежда, в которой находились деньги, банковская карта и водительское удостоверение.

В ходе разбирательства выяснилось, что накануне вечером к заявителю пришли трое приятелей. Мужчины пили спиртное. Один из них в какой-то момент решил покинуть компанию и, вместо собственной, надел куртки новых приятелей. В верхней одежде хозяина жилья гость нашёл деньги и документы.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, подозреваемого обнаружили недалеко от дома, в котором проходило застолье. По факту кражи проводится разбирательство.

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