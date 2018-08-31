Турок представил на границе с Румынией фальшивые молдавские права

Нарушителя поймали сотрудники Пограничной полиции Румынии 30 августа во второй половине дня.

31-летний гражданин Турции явился для пограничного контроля за рулем автомобиля Volkswagen. Он предъявил полицейским водительские права, выданные якобы молдавскими властями.

При проверке, однако, выяснилось, что они фальшивые. Более того, мужчина и вовсе не числился в базе как человек с правами на вождение.

Пограничной полицией соседней страны проводится дальнейшее расследование.