Турок и его молдавская любовница вербовали девушек для занятия проституцией (ВИДЕО)

Молодых молдаванок они отправляли в турецкий курортный город Мармарис для предоставления секс-услуг.

Двое любовников, 39-летний турок и 23-летняя молдаванка, обвиняются в сутенерстве. Они вербовали девушек в возрасте 25-27 лет из социально уязвимых семей из различных районов страны. Жертвами сутенеров стали, как минимум, пять молдаванок.

Для осуществления плана турок открыл в 2016 году салон красоты в Калараше, посредством которого ему и удавалось находить девушек. Для этого злоумышленник использовал и социальные сети.

На данный момент мужчина объявлен в розыск, а его любовница находится под следствием, будучи на свободе.

Сутенерам грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Ранее пятеро торговцев людьми были приговорены в общей сложности к 90 годам тюрьмы.