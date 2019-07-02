Туристов, отправляющихся на отдых в Грецию, предупредили об опасности пожаров

Гражданам, планирующим посетить Грецию, следует помнить о высоком риске лесных пожаров (4 класс пожарной опасности по шкале от 1 до 5).
Риск возникновения пожара из-за высоких температур и усиления ветра сохраняется в следующих регионах Греции:
- Аттика;
- Беотия;
- Коринфия;
- Ахея;
- Илия;
- Мессиния;
- Лакония;
- Арголида;
- Остров Скирос;
- Остров Лесбос;
- Остров Хиос.
Подобное предупреждение вынесено и для желающих посетить Хорватию, пишет realitatea.md. Из-за экстремальных температур существует опасность пожаров в Истрии, Приморье и Далмации.
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