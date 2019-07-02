Туристов, отправляющихся на отдых в Грецию, предупредили об опасности пожаров

Туристов, отправляющихся на отдых в Грецию, предупредили об опасности пожаров

Гражданам, планирующим посетить Грецию, следует помнить о высоком риске лесных пожаров (4 класс пожарной опасности по шкале от 1 до 5).

Риск возникновения пожара из-за высоких температур и усиления ветра сохраняется в следующих регионах Греции:

  • Аттика;
  • Беотия;
  • Коринфия;
  • Ахея;
  • Илия;
  • Мессиния;
  • Лакония;
  • Арголида;
  • Остров Скирос;
  • Остров Лесбос;
  • Остров Хиос.

Подобное предупреждение вынесено и для желающих посетить Хорватию, пишет realitatea.md. Из-за экстремальных температур существует опасность пожаров в Истрии, Приморье и Далмации.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md