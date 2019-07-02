Туристов, отправляющихся на отдых в Грецию, предупредили об опасности пожаров

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Гражданам, планирующим посетить Грецию, следует помнить о высоком риске лесных пожаров (4 класс пожарной опасности по шкале от 1 до 5).

Риск возникновения пожара из-за высоких температур и усиления ветра сохраняется в следующих регионах Греции:

Аттика;

Беотия;

Коринфия;

Ахея;

Илия;

Мессиния;

Лакония;

Арголида;

Остров Скирос;

Остров Лесбос;

Остров Хиос.

Подобное предупреждение вынесено и для желающих посетить Хорватию, пишет realitatea.md. Из-за экстремальных температур существует опасность пожаров в Истрии, Приморье и Далмации.