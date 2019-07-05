Туристка из Польши едва не утонула в Днестре: её вовремя заметили спасатели

Туристка из Польши едва не утонула в Днестре: её вовремя заметили спасатели

ЧП произошло 4 июля на городском пляже в Тирасполе. В Днестре решила искупаться 36-летняя туристка из Польши, приехавшая в Приднестровье в компании четырёх друзей.

Как пишет mvdpmr.org, в 15 метрах от берега спасатели увидели женщину. Она пыталась удержаться на поверхности воды.

Оценив ситуацию, один из спасателей устремился в реку и вскоре успел подхватить пострадавшую, уже погружавшуюся на глубину. Другой спасатель помог своему товарищу и иностранке выбраться на берег.

Пострадавшая была в сознании, от медицинской помощи отказалась. Женщина поблагодарила своих спасителей.

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